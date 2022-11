ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 14’: Deolane Bezerra, Iran Malfitano ou Lucas Santos?

Trio disputa a preferência do público na eliminação desta quinta-feira

Divulgação Sétima roça está formada com Deolane, Iran e Lucas



A sétima roça da Fazenda 14 está formada. Deolane Bezerra, Iran Malfitano e Lucas Santos estão na eliminação e disputam a preferência do público. A advogada está em sua segunda roça e foi a mais votada pela casa. O ator foi puxado da baia por Deolane e está na primeira eliminação da temporada, assim como Lucas Santos que foi o escolhido em dinâmica diferente da semana. A votação oficial acontece no site no R7 e o resultado será divulgado na quinta-feira, 3. Por enquanto, deixe sua opinião na nossa enquete: quem merece ficar?

