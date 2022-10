ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 14’: Deolane Bezerra, Shayan ou Thomaz Costa?

Trio disputa a preferência do público do reality em eliminação nesta quinta-feira

Divulgação Roça desta quinta-feira elimina o quinto roceiro do reality



A quinta roça está formada em A Fazenda 14 com dois grandes rivais. A advogada Deolane Bezerra, considerada a favorita da edição, enfrenta o arquirrival Shayan e o ex-amigo Thomaz Costa. O empresário foi indicado pela fazendeira Bia Miranda e a advogada e influencer foi a mais votada entre os peões da casa. O ator foi puxado da Baia por Deolane e os três disputam a preferência do público para seguir no reality. A votação acontece no site do R7 para a eliminação desta quinta-feira, 20, mas enquanto o resultado oficial não sai, deixe seu voto por aqui.

Quem você quer que fique na Fazenda?

0% Deolane Bezerra 16 votos 0% Shayan 17 votos 0% Thomaz Costa 14 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.