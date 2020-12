Enquete: Quem você quer que vença ‘A Fazenda 12’? Vote

Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays estão na final do reality show; decisão é na quinta-feira

Reprodução Jojo, Biel, Lipe e Stéfani estão na briga pelo R$ 1,5 milhão



Está chegando a hora da final de mais uma A Fazenda. Um dos quatro peões que permanecem na casa vai ganhar na quinta-feira, 17, R$ 1,5 milhão e começar 2021 com a vida renovada. Jojo Todynho, Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro estão no páreo pelo dinheiro e pelo carinho do público, já que precisam dessa ajudinha para vencer. Jojo foi a grande protagonista dessa edição. Com caras e bocas, respostas diretas e bom humor, a cantora foi para seis roças e voltou de todas com bons índices de votação. Polêmico, Biel também chamou atenção no reality com o grupo dos ‘bico preto’ e depois formando casal com Tays. A dupla do ‘De Férias Com o Ex’, que eram grandes inimigos e ficaram muito próximos, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro entraram para mudar suas imagens e conquistaram vagas na final. A votação para a decisão de quinta-feira, 17, já está aberta.