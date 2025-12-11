Entenda porque Carol Lekker foi expulsa da ‘A Fazenda 17’

Motivo foi uma discussão com Duda Wendling que acabou em agressão durante a transmissão do programa ao vivo

Reprodução/Instagram/@carollekker_ Carol entrou no reality como um dos participantes infiltrados e passou por três Roças antes de ser removida da competição



Carol Lekker foi expulsa de A Fazenda 17 nessa quarta-feira (10), após uma discussão com Duda Wendling que acabou em agressão durante a transmissão do programa ao vivo. Duda teria mexido nos pertences de Carol, o que gerou o conflito. A conta oficial do reality explicou o motivo da expulsão, após o anúncio dado aos peões por Saory, fazendeira da semana: “Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Carol entrou no reality como um dos participantes infiltrados e passou por três Roças antes de ser removida da competição. Com sua saída, esta edição do reality marca sua quarta expulsão, número recorde no programa. A primeira expulsa da edição foi Gaby Spanic, que agrediu Tamires propositalmente. Martina Sanzi também saiu por ter agredido Tamires, quando jogou um copo na peoa, e Creo Kellab foi retirado do jogo após dar um soco em Fabiano.

Kathy Maravilha, uma de suas aliadas, lamentou a saída da peoa e chorou. Ela foi confortada por Walério Araújo e Duda, que pediu desculpas. “Não queria que isso tivesse acontecido, quero pedir desculpas de verdade”, disse Duda.

“Estava nas últimas [semanas do reality]”, lamentou Kathy. No mesmo momento, Saory acusou Duda por seu “jogo baixo” e disse que ela teria incitado Carol. Duda comentou novamente sobre o ocorrido para Mesquita e Walério: “Saiu por bobeira, as pessoas fizeram coisa muito pior com ela aqui dentro. Ela também fez coisa muito pior aqui dentro Mas é aquilo, a soberba precede a queda.”

*Com informações do Estadão Conteúdo