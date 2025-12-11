Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Entenda porque Carol Lekker foi expulsa da ‘A Fazenda 17’

Entenda porque Carol Lekker foi expulsa da ‘A Fazenda 17’

Motivo foi uma discussão com Duda Wendling que acabou em agressão durante a transmissão do programa ao vivo

  • Por Jovem Pan
  • 11/12/2025 11h25 - Atualizado em 11/12/2025 11h58
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@carollekker_ Carol Lekker Carol entrou no reality como um dos participantes infiltrados e passou por três Roças antes de ser removida da competição

Carol Lekker foi expulsa de A Fazenda 17 nessa quarta-feira (10), após uma discussão com Duda Wendling que acabou em agressão durante a transmissão do programa ao vivo. Duda teria mexido nos pertences de Carol, o que gerou o conflito. A conta oficial do reality explicou o motivo da expulsão, após o anúncio dado aos peões por Saory, fazendeira da semana: “Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo.”

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Carol entrou no reality como um dos participantes infiltrados e passou por três Roças antes de ser removida da competição. Com sua saída, esta edição do reality marca sua quarta expulsão, número recorde no programa. A primeira expulsa da edição foi Gaby Spanic, que agrediu Tamires propositalmente. Martina Sanzi também saiu por ter agredido Tamires, quando jogou um copo na peoa, e Creo Kellab foi retirado do jogo após dar um soco em Fabiano.

Kathy Maravilha, uma de suas aliadas, lamentou a saída da peoa e chorou. Ela foi confortada por Walério Araújo e Duda, que pediu desculpas. “Não queria que isso tivesse acontecido, quero pedir desculpas de verdade”, disse Duda.

“Estava nas últimas [semanas do reality]”, lamentou Kathy. No mesmo momento, Saory acusou Duda por seu “jogo baixo” e disse que ela teria incitado Carol. Duda comentou novamente sobre o ocorrido para Mesquita e Walério: “Saiu por bobeira, as pessoas fizeram coisa muito pior com ela aqui dentro. Ela também fez coisa muito pior aqui dentro Mas é aquilo, a soberba precede a queda.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Leia também

Cachorro-do-mato: conheça esse animal silvestre da América do Sul
Morre Marcelo VIP, golpista que se passou por fundador da Gol e virou filme com Wagner Moura
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >