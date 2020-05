Esai Morales substitui Nicholas Hoult em ‘Missão: Impossível 7’

Divulgação Esai Morales estará em 'Missão: Impossível 7'



O ator Esai Morales substituirá Nicholas Hoult como o vilão de “Missão: Impossível 7”. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21) pelo site Deadline.

Hoult, que havia aderido ao projeto em janeiro, teve que desistir por problemas de programação decorrentes do atraso na filmagem do filme, causado pela pandemia do novo coronavírus.

Americano de ascendência porto-riquenha, Morales já trabalhou em filmes como “La Bamba” (1987) e séries como “American Family”, “Nova York Contra o Crime” e “How to Get Away with Murder”.

A sétima edição de “Missão Impossível”, franquia de ação protagonizada por Tom Cruise, foi, ainda em fevereiro, uma das primeiras produções de Hollywood que teve que interromper suas filmagens pelo alerta sobre a propagação do coronavírus na Itália. A equipe estava iniciando a gravação em Veneza.

Programado inicialmente para chegar aos cinemas em julho de 2021, o filme será lançado no dia 19 de novembro do ano que vem. Também foi adiada a estreia de “Missão: Impossível 8”, reagendada para 4 de novembro de 2022, três meses após a data inicial.

Christopher McQuarrie, que assumiu “Missão: Impossível – Rogue Nation” (2015) e “Missão: Impossível – Efeito Fallout” (2018), vai dirigir e assinar o roteiro de ambas as obras. Ele venceu o Oscar de melhor roteiro original por “Os Suspeitos” (1995).

Além de “Missão Impossível”, Cruise ganhou as manchetes nas últimas semanas por ter anunciado que quer rodar um filme no espaço em colaboração com a Nasa e o fundador da SpaceX, Elon Musk.

*Com EFE