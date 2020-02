‘Esquadrão Suicida 2’: Arlequina, Homem das Bolinhas e mais heróis aparecem em set

Reprodução/Just Jared Paparazzi flagraram atores durante filmagens no Panamá



Os heróis de “Esquadrão Suicida 2” foram flagrados por paparazzi durante as filmagens do longa em Colón, no Panamá.

O flagra revelou o novo uniforme de Arlequina, interpretada por Margot Robbie, além de mostrar o Homem das Bolinhas, vivido pelo ator David Dastmalchian.

Além deles, os atores Idris Elba e Alice Braga, que ainda não tiveram seus personagens revelados, também aparecem na sequência de fotos. Steve Agee, que será o vilão Tubarão Rei na trama, foi clicado com o traje de captura de movimento. Veja as fotos no site Just Jared.

Nesta semana, o diretor James Gunn afirmou que Arlequina terá grande importância no filme, mas não deixou claro se os eventos de “Aves de Rapina” se ligarão com a sequência de “Esquadrão Suicida”.

Conversando com fãs nas redes sociais, Gunn declarou apenas que “o filme se passa no presente”, não deixando claro a participação da vilã na trama.

“Esquadrão Suicida 2” tem previsão de chegar aos cinemas em agosto de 2021.