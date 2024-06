Estrela das séries ‘Euphoria’ e ‘The White Lotus’, Sydney Sweeney é a nova queridinha de Hollywood

A atriz é a protagonista do filme de terror “Imaculada”, em que interpreta uma freira que vive num convento e se questiona sobre as razões da vida e da religião; relembre os trabalhos de Sydney Sweeney e saiba onde assistir

Reprodução/Instagram/@sydney_sweeney Sydney Sweeney também estrelou os filmes 'Madame Teia', 'Todos Menos Você' e 'Reality', além de um clipe dos Rolling Stones



Sydney Sweeney tem chamado cada vez mais atenção em Hollywood. Conhecida por sua atuação em séries como “Euphoria”, “The White Lotus” e “Handmaid’s Tale”, que lhe renderam indicações a prêmios como o Emmy, a atriz é a protagonista do filme de terror “Imaculada”, em que interpreta uma freira que vive num convento e se questiona sobre as razões da vida e da religião. Entre outros filmes de destaque estão “Madame Teia”, “Todos Menos Você” e “Reality”.

A artista também estará no elenco de alguns filmes importantes que serão lançados em breve, mas que ainda não fizeram sua estreia nos cinemas ou streaming, como “Echo Valley”, dirigido por Michael Pearce e produzido por Ridley Scott. O longa aborda a relação entre mãe e filha, vividas por Juliana Moore e Sydney Sweeney, respectivamente, em meio a um período de crise na vida pessoal de ambas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outra novidade na carreira é “Eden”, dirigido por Ron Howard. O filme mostra um grupo de pessoas que busca fugir do estresse do dia a dia em uma viagem às Ilhas Galápagos. Além da atriz, estão no elenco nomes como Ana de Armas e Jude Law. Curiosamente, a atriz também esteve presente em um dos clipes mais recentes da banda Rolling Stones, “Angry”. O material está disponível no YouTube.

Nascida no Estado de Washington, nos Estados Unidos, em 12 de setembro de 1997, fez diversas pequenas aparições em séries e filmes ao longo de sua carreira na infância e adolescência, e começou a ter aparições de mais destaque na vida adulta. Confira abaixo alguns dos principais trabalhos de Sydney Sweeney:

Séries com a atriz no streaming

“Everything Sucks!” (2018, Netflix)

Na série, aparece como Emaline Addario, adolescente que inicialmente se relaciona com o personagem de Elijah Stevenson, mas depois se envolve com outra mulher, vivida por Kate Messner.

“The Handmaid’s Tale” (2017, Star+, Prime Vídeo, Paramount+)

Sweeney aparece na segunda temporada da série como a mulher de Nick (Max Minghella) na trama.

“Objetos Cortantes” (2018, Max)

Série que mostra uma mulher investigando o assassinato de duas jovens em sua cidade natal. Sydney aparece como Alice, que convive com a protagonista (Amy Adams) em um hospital psiquiátrico.

“The White Lotus” (2021, Max)

Sydney Sweeney aparece na trama como Olivia, a filha da família Mossbacher, cujos pais passam por problemas de saúde e infidelidade.

“Euphoria” (2019, Max)

Papel de maior importância em sua carreira na TV até então, a atriz deu vida a Cassie, que tem envolvimento com Chris (Algee Smith) e Nate (Jacob Elordi), além de manter uma amizade com Maddy (Alexa Demie).

Veja tour de Sydney Sweeney pelos bastidores de “Euphoria”

Filmes

“Reality” (2023, Prime Vídeo)

Exibido no Festival de Berlim, com elogios da crítica, o filme conta a história de Reality Winner, mulher que trabalhava no setor militar e vazou informações secretas do governo dos Estados Unidos, o que lhe rendeu uma prisão.

“Todos Menos Você” (2023, Max)

Ao lado de Glen Powell, Sydney Sweeney forma um casal que se odeia, mas vive um relacionamento de fachada para evitar pressões familiares, com piadas e cenas de nudez.

“Madame Teia” (2024)

Ligada ao universo Marvel e aos filmes Homem-Aranha, o longa traz três personagens vividas por Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced, como ‘aprendizes’ de Mulher-Aranha sob a mentoria da própria Madame Teia (Dakota Johnson).

“Imaculada” (2024)

Sydney Sweeney é a protagonista, freira que vive num convento e se questiona sobre as razões da sua vida e de Deus. Inesperadamente, ela aparece grávida, no que é considerado como um milagre, ao mesmo tempo que outras coisas estranhas passam a aparecer no local.

Assista ao trailer de “Imaculada”

Veja clipe de “Angry”, dos Rolling Stones

*Com informações do Estadão Conteúdo