Estrelado por Tom Holland, ‘Uncharted: Fora do Mapa’ ganha primeiro trailer; assista

Divulgação/Sony/21.10.2021 Mark Wahlberg e Tom Holland dividem cena em 'Uncharted: Fora do Mapa'



O primeiro trailer de “Uncharted: Fora do Mapa” foi divulgado nesta quinta-feira, 21, pela Sony Pictures. Inspirado na famosa série de jogos de videogame, o longa traz o ator Tom Holland na pele do protagonista Nathan Drake, um jovem caçador de tesouros que é descendente do explorador Francis Drake. Na trama, ele parte em busca de um tesouro na cidade de El Dorado, mas acaba sendo perseguido por um grupo de mercenários, que também quer colocar as mãos no tesouro. O longa, que tem estreia prevista para fevereiro de 2022, também conta com Mark Wahlberg, Antonio Banderas e Tati Gabrielle no elenco. A produção do filme está a cargo de Shawn Levy, responsável pela primeira temporada de “Stranger Things”, da Netflix, e pelo filme “Uma Noite no Museu”. Cheio de ação e com doses de humor, o primeiro trailer da produção agradou os fãs do game e o protagonista, famoso por viver o Homem-Aranha da Marvel, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 21. Assista: