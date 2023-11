Estúdios de Hollywood fazem ‘última proposta’ para sindicato dos atores e buscam fim da greve

Empresas ofereceram um bônus residual dobrado para artistas que estiverem nas produções de streaming com melhor desempenho; paralisação já dura 114 dias

REUTERS / SOCIAL MEDIA WEBSITE / UNRESTRICTED POOL Sindicato dos Atores e Hollywood não entrar em acordo com estúdios



Os estúdios de Hollywood estão dando um ultimato ao sindicato dos atores. Em busca do fim da greve, que já dura 114 dias, as empresas fizeram uma “última proposta”, neste sábado, 4. Os estúdios ofereceram um bônus residual dobrado para artistas que estiverem nas produções de streaming com melhor desempenho. Assim, os atores envolvidos nestes títulos serão mais valorizados financeiramente. Fora isso, também foi oferecida mais proteção aos atores contra o uso de sua imagem a partir de ferramentas de inteligência artificial no cinema e na televisão – este é o principal tema de revolta da categoria. A proposta é encabeçada por Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix, NBCUniversal, Sony, Amazon, e Paramount. Já o sindicato dos atore, por sua vez, afirmou que irá avaliar o acordo.