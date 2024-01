‘Eu estava sempre em segundo’, diz Wanessa Camargo sobre rivalidade com Sandy

Filha de Zezé di Camargo afirma que se sente coadjuvante na própria carreira e relembra rivalidade no começo dos anos 2000

Reprodução/Instagram/sandyoficial Wanessa Camargo é a primeira convidada de Sandy para o Nós, Voz, Eles 2



A cantora Wanessa Camargo desabafou sobre a suposta rivalidade coma colega Sandy. Em conversa com a modelo Yasmin Brunet nesta quarta-feira, 31, no “BBB 24”, a sister revelou que se sente coadjuvante na própria carreira por ser vista como “a filha de Zezé de Camargo” e que sempre estar “atrás de Sandy”, citando as comparações entre ela e a filha de Xororó no começo dos anos 2000. “Quando eu comecei a carreira eu era só filha… Ai eu estava sempre atrás da Sandy, estava sempre em segundo”, explicou.

Na conversa, a filha de Zezé disse ainda que a rivalidade entre ela e Sandy foi criada pelo público. “A Sandy uma vez falou isso para uma pessoa: ‘A Wanessa não sabe o tamanho que tem, se ela soubesse…’”, contou. O desabafo da sister repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas. “Sensata e você não mentiu. Sim, você sempre estará atrás de Sandy”, debochou um seguidor. “Sandy teve no mínimo 200 músicas na ponta da língua do brasileiro e Wanessa teve o quê?”, escreveu outra. Por outro lado, uma fã defendeu a participante: “Sempre fizeram isso com ela mesmo. Imagina, no auge da adolescência? Wanessa você é maravilhosa”.

