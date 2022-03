Ex-BBB diz que Maíra Cardi usou código para alertar Arthur Aguiar em vídeo do anjo

Influenciadora ficou revoltada com a acusação de Marcelo Arantes e rebateu: ‘Que babaca’

Reprodução/Instagram/mairacardi/eumarceloarantes Maíra Cardi negou as acusações de Marcelo Arantes e criticou o ex-BBB



O psiquiatra Marcelo Arantes, que participou do “BBB 8”, acredita que Maíra Cardi quis passar informações aqui de fora para Arthur Aguiar no vídeo que mandou para o ator confinado no “BBB 22”. Ele recebeu depoimentos da sua família, pois venceu a Prova do Anjo na semana passada. No depoimento da influenciadora digital, que também já participou do reality da Globo, ela falou sobre a tia-avó do ator, que morreu ano passado. Maíra contou de uma viagem que eles fizeram em família e comentou: “Meu amor, não importa onde sua tia estiver, eu tenho certeza que ela está torcendo muito por você, porque se tinha uma pessoa que era fã de ‘Big Brother’, era usa tia”. O depoimento de Maíra emocionou muita gente, mas não convenceu Marcelo.

“Essa história furada da tia do Arthur é código e a produção não sacou! (risos) Maíra Cardi dizendo na cara dura que ele está fazendo a coisa certa e a produção deixou passar”, escreveu o ex-BBB no Twitter. A publicação deixou muitos fãs do reality intrigados e a influenciadora, que é casada com Arthur, decidiu se manifestar. “Que cara babaca, se ele é capaz de inventar que praticamente a mãe de alguém que ele ama morreu só para passar informação inútil, eu não sou! A tia-avó do Arthur criou ele e todos que o seguem sabem dessa história e que ela morreu ano passado”, comentou em um post no Instagram da página “Rainha Matos”. Além de criticá-lo, Maíra também mandou um recado para o psiquiatra: “Não pira e não desumaniza pessoas só porque você é desumano! Aff, vergonha”.

Essa história furada da tia do Artur é código e a produção não sacou! Hahahahahah Mayra Cardi dizendo na cara dura que ele está fazendo a coisa certa e a produção deixou passar. #BBB — Marcelo Arantes (@dr_marcelo_) March 7, 2022