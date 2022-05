EXCLUSIVO: Veja imagens de Saulo Vasconcelos como Capitão Gancho em ‘Peter Pan, O Musical’

Veterano ator de teatro musical assume papel que foi de Daniel Boaventura no musical que retorna esta semana a São Paulo após ser visto por mais de 200 mil pessoas

Divulgação/Marcos Mesquita Pedro Navarro (Smee), Saulo Vasconcelos (Capitão Gancho) e Mateus Ribeiro (Peter Pan) estrelam musical



A história do menino que não queria crescer ganhou os palcos da Broadway em 1954 e a adaptação brasileira desse conto de J.M. Barrie chegou ao Brasil em 2018 e foi um sucesso absoluto de público. Visto por mais de 200 mil pessoas, “Peter Pan, O Musical” retorna ao Teatro Alfa, em São Paulo, no próximo dia 3 de junho e uma das novidades no elenco é Saulo Vasconcelos, que assume o papel do cômico vilão Capitão Gancho, personagem que na primeira temporada foi defendido por Daniel Boaventura. “Ele é um grande amigo meu, uma grande referência, porque é um cara que está na luta há muitos anos. Tem muita gente que conhece ele da televisão, mas o Daniel é um excelente ator de teatro musical. Peguei referências dele em vídeos, pois ainda não tivemos tempo de sentar e conversar sobre o personagem. Apesar de sermos fisicamente parecidos, somos atores diferentes, ele trouxe a contribuição dele e, agora, vou trazer a minha, mas inspirado em muita coisa que ele fez porque ele é, sim, um grande ídolo”, afirmou o ator em entrevista à Jovem Pan.

Veterano no gênero, Saulo conquistou o público em 2005 ao protagonizar a primeira montagem no Brasil do clássico “O Fantasma da Ópera”. O artista também esteve no elenco de outras grandes produções da Broadway que passaram pelo país como “A Bela e a Fera” e “Mamma Mia”. “Já tem um tempo que estou na estrada, mas minha maior surpresa com essa retomada pós pandêmica é ver que a gente, hoje, tem um elenco de jovens incrivelmente talentosos, disciplinados”, comentou o ator, que vai dividir cena com Mateus Ribeiro, que volta a viver o personagem título do musical que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID). “O Peter é um personagem muito difícil fisicamente, porque ele canta, dança, luta, voa, faz malabarismos. Tem que ter um condicionamento absurdo”, ressaltou o intérprete de Gancho.

Uma curiosidade é que na Broadway apenas mulheres interpretaram o Peter Pan, mas Mateus se destacou em um audição com mais de 4 mil candidatos e quebrou a tradição americana. Além de Saulo, outra novidade no elenco é Carol Costa, que será Wendy. A atriz, que se destacou como Chiquinha em “Chaves, Um Tributo Musical”, precisou se dividir entre os ensaios do espetáculo e as apresentações em “Chicago”. Carol se despediu da protagonista Roxie Hart no último domingo, 29, e nesta sexta já estreia em “Peter Pan, O Musical”. Com direção de José Possi Neto e coreografia de Alonso Barros, o musical conta com cenas de voo, grandes apresentações musicais — sendo Uga-Uga um dos grandes destaques do espetáculo — e efeitos especiais que dão grandiosidade ao musical que promete fazer mais uma temporada de sucesso.

Veja com exclusividade as primeiras fotos de Saulo Vasconcelos como Capitão Gancho:

Serviço: