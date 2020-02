‘La Casa de Papel’ ganha experiência imersiva em SP; saiba como participar

Reprodução/Netflix Experiência acontecerá entre abril e maio no Banco de São Paulo



Sucesso da Netflix, “La Casa de Papel” vai ganhar uma experiência imersiva para os fãs da série realizarem um “assalto” assim como os bandidos da produção.

O cenário escolhido é propício ao tema: o Banco de São Paulo, localizado no centro da capital paulista. A ação é comandada pela plataforma Fever e acontecerá em abril simultaneamente em Paris (na Casa da Moeda) e Madri (no Palácio de Alhajas).

A experiência contará com enredo próprio, personagens da trama e promete levar os participantes ao limite enquanto vivenciam cenas dirigidas por artistas profissionais, o que permitirá a participação dos fãs no “assalto” como integrantes do grupo.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (13) para os fins de semana de abril a maio. Os valores vão de R$ 75 (meia-entrada) a R$ 220 (inteira). Confira mais informações no site oficial do evento.

“La Casa de Papel” exibiu sua 4ª temporada no ano passado e já trabalha nos próximos episódios inéditos. A Netflix anunciou a 5ª e 6ª temporadas da série espanhola, que serão gravadas juntas.