Série ‘Expresso do Amanhã’ confirma 2ª temporada na Netflix

Divulgação Série é adaptação de HQ, que já foi virou filme estrelado por Chris Evans



A Netflix confirmou na terça-feira (16) que a série “Expresso do Amanhã” ganhará segunda temporada. O anúncio foi feito antes mesmo do fim do primeiro ano, que ainda exibe seus episódios semanalmente na plataforma.

A produção adapta a graphic novel “O Perfuraneve”, que já chegou aos cinemas pelas mãos de Bong Joon-Ho com Chris Evans no papel principal.

Na série estrelada por Jennifer Connelly e Daveed Diggs, a trama acompanha a vida dos únicos sobreviventes da Terra em meio a uma nova Era do Gelo. Todos os seres humanos foram confinados em um trem, divididos por classes e separados por 1001 vagões distintos.

Após um misterioso assassinato na primeira classe, um integrante da Cauda – a última parte do trem – é também único detetive da locomotiva e precisa descobrir o que aconteceu antes que seja impedido de voltar a ver seus amigos.