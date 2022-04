Falsa? Ana Maria Braga questiona Eliezer sobre sumiço da risada de ‘porquinho’ no ‘BBB 22’

Semifinalista deu sua explicação e também falou sobre Vyni, Natália e da sua harmonização facial

Eliezer bateu na trave, mas não conseguiu chegar à final do “BBB 22”. O semifinalista saiu do programa com 65,76% e, na manhã desta segunda-feira, 25, ele tomou café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você”. Eli confessou que desta vez estava confiante de que ia ficar na casa, pois já tinha voltado de alguns paredões, mas brincou: “Não sabia por que eu ficava (risos)”. Durante o papo, ele contou que não cogitava participar do programa e falou o que o motivou a se inscrever. “Nunca me imaginei no ‘BBB’, minha inscrição foi por causa de uma amiga. Minha vibe sempre foi outra, um reality traz esse negócio da fama. Eu fiz a inscrição meio que na má vontade”, contou. “Eu via como um programa de entretenimento, não via como um jogo, fui entender isso lá dentro.”

Quando entrou no “BBB 22”, o que chamou a atenção do público foi a risada de “porquinho” de Eliezer. Ana Maria foi direta e quis saber por que ela sumiu no decorrer da edição. “Essa risada eu tenho ao longo da minha vida, não sei pontuar quando ela vem. Foi muito presente no começo do programa porque estava leve ali, muito confortável. Quando percebi que o negócio era mais embaixo, comecei a entrar em uma tensão. Parece que você está sempre carregando um guindaste, você tem medo de ser eliminado e de ser votado”, justificou. Sobre o affair que viveu com Natália, Eli deixou claro que não pretende assumir um relacionamento com a agora ex-BBB. “Nunca tivemos nenhuma expectativa aqui fora, porque é um mundo totalmente novo para os dois, não sabíamos o que ia acontecer. Era diferente da [relação da] Eslo com o Lucas, que já tinha algo mais estruturado”, comentou.

A relação mais estruturada que o empresário teve no jogo foi com Vyni. “A saída dele foi o meu momento mais difícil na casa, não achei que ele ia sair. É impossível não gostar do Vyni, esse era meu questionamento”, falou. “Espero muito levar ele e a Eslo para a vida toda. Foi muito importante a presença dele para mim [na casa].” Eli também falou sobre sua vaidade e negou que fez harmonização facial apenas para participar do reality: “Meu rosto era muito fino, me incomodava demais. Não fiz para entrar no programa, fiz bem antes. Estava meio para baixo, tinha terminado um namoro e estava me sentindo feio”. No entanto, ele confessou que aplicou botox no rosto quando foi descobriu que poderia entrar no “BBB 22”. No “Mais Você”, Eli também participou de uma dinâmica no qual definiu Vyni como birrento, Gustavo como mandão, Arthur Aguiar como negociador e Lucas como oportunista.