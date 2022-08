Família de Gustavo Corasini, de ‘Pantanal’, publica homenagem para amigo morto em acidente

Os dois foram atropelados juntos enquanto pintavam uma rua para a Copa do Mundo; ator mirim passou por cirurgia e Eduardo Sousa foi enterrado nesta quinta

Ator e amigo foram atropelados enquanto decoravam a própria rua para a Copa do Mundo deste ano



A família do ator mirim Gustavo Corasini, 12, que interpretou Tadeu quando criança na novela “Pantanal“, da TV Globo, publicou uma homenagem ao melhor amigo, que morreu em um acidente de carro. Gustavo e Eduardo Souza, 13, estavam decorando a rua para a Copa do Mundo de 2022 quando foram atropelados por um carro na frene do condomínio onde moram, no Jardim São Luís, na Zona Leste de São Paulo. Corasini está internado em um hospital da capital paulista. Já Eduardo não resistiu e morreu. O corpo do jovem foi enterrado nesta quinta-feira, 25, em um cemitério em Ferraz de Vasconcelos. Na homenagem, a família reuniu registros dos dois garotos brincando juntos ao som de “Amigo Estou Aqui”, música tema do clássico infantil “Toy Story“. Nesta madrugada, a família de Corasini deu mais detalhes sobre o estado de saúde do ator, dizendo que ele precisou colocar uma sonda para urinar e que ainda sente ânsias de vômito por causa dos remédios. Além disso, os familiares agradeceram o tratamento dado pelo Hospital Santa Marcelina, onde o jovem está internado. Segundo a revista Quem, o Gustavo já soube da morte do amigo e está muito abalado. “Ele está muito abalado com a morte do Eduardo, era o melhor amigo dele. Ele chorou muito. E agora vamos atrás de um acompanhamento psicológico para ajudar na parte emocional”, disse Aline Cintra, empresário do jovem.