Família de Halyna Hutchins processa Alec Baldwin por morte da diretora em set de filmagem

Profissional foi morta por tiro de verdade disparado durante gravação do filme de faroeste ‘Rust’

Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta/22.10.2021 Alec Baldwin atirou acidentalmente no set de filmagens do longa-metragem 'Rust'



A família da diretora de fotografia Halyna Hutchins entrou com um processo nesta terça, 15, contra o ator Alec Baldwin, por causa da morte da profissional no set de filmagens do filme de faroeste “Rust“, ocorrida em outubro de 2021. Outras pessoas envolvidas na produção também estão sendo processadas pela falta de segurança no local de trabalho. O advogado que representa a família, Brian Parnish, argumentou que houve uma conduta imprudente para reduzir custos e ignoraram pelo menos 15 procedimentos padrão da indústria cinematográfica, ao não usar armas cenográficas no lugar de um revólver real, não haver pessoas qualificadas para manipular armas no set e nem equipamentos de proteção para os profissionais, e que Baldwin teria se recusado a receber treinamento. Parnish afirmou que o marido e o filho de Hutchins esperam receber uma indenização “substancial”. Em dezembro, Baldwin declarou em uma entrevista que teria sido informado de que a arma estava descarregada ao recebê-la, e que teria apenas engatilhado, enquanto repassava as orientações para a cena que gravaria na sequência, mas não apertado o gatilho. A polícia ainda investiga como a arma continha munição real.