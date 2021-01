Fátima Bernardes chora ao falar de câncer e Covid-19 em seu retorno ao ‘Encontro’; assista

Apresentadora contou que no mês em que ficou afastada perdeu uma pessoa que trabalhou com ela por 30 anos

Reprodução/Globo Fátima Bernardes não conteve as lágrimas no seu retorno ao 'Encontro'



A apresentadora Fátima Bernardes voltou ao “Encontro” nesta segunda-feira, 4, após se afastar por cerca de um mês para fazer uma cirurgia. A jornalista anunciou em dezembro que tinha descoberto um câncer de útero, mas tranquilizou os fãs dizendo que estava em estágio inicial. Na sua volta do programa matinal da Globo, Fátima não conseguiu segurar a emoção e chorou ao falar de como passou a sentir após descobrir a doença e ao mencionar a perda de uma funcionária que foi vítima da Covid-19. “Estou mais chorona. Eu sempre me seguro mais, mas eu me lembrei de uma coisa que eu pensei muito durante esse período. Além de você ter essa sensação de ter algo que as outras pessoas não têm, que é a chance da cura… eu não ia falar nisso não porque eu sabia que eu ia chorar, mas eu já chorei [então vou falar]. Eu fiquei muito angustiada com todas as notícias da Covid durante esse período, porque quando você faz uma cirurgia você acaba ficando com a imunidade mais baixa, então o medo dessa doença ficou muito maior”, começou falando a apresentadora.

Com lágrimas nos olhos, Fátima continuou: “Olhar a quantidade de pessoas que estavam morrendo por conta dessa doença e as outras que estão com câncer e não conseguem ser atendidas porque tem medo de ir até ao hospital, porque estão adiando um exame, me deixa muito angustiada. Eu tive, durante esse período de um mês, a perda de uma pessoa muito querida que trabalhou comigo por 30 anos. Dói muito. Ela tinha enfrentado um câncer de pulmão, ela tinha plano de saúde, ela tinha tudo e não adianta, gente, quando acontece… ela não andava de transporte público, como ela se contaminou a gente não sabe, pode ter sido um pacotinho, um pacote de pão que pegou, mas ela era muito cuidadosa. Ela sempre chegava em casa muito cedo e eu dizia para ela que não precisava porque eu tomo café aqui [na Globo], mas ela fazia questão de fazer um café para eu tomar antes de sair e hoje fez muita falta esse café”. O relato da apresentadora emocionou os telespectadores e virou assunto nas redes sociais.