Fátima Bernardes é substituída às pressas no ‘Encontro’ após passar mal

Fernanda Gentil foi escalada para ficar no lugar da apresentadora, que testou negativo para a Covid-19

Reprodução/Globo/17.08.2021 Fátima Bernardes passou mal na madrugada e foi substituída no 'Encontro'



A apresentadora Fátima Bernardes precisou ser substituída às pressas no “Encontro” desta terça-feira, 17, após passar mal durante a madrugada. Na abertura do programa, Fernanda Gentil, que foi escalada para ficar no lugar da jornalista, explicou que ela também foi pega de surpresa: “Muito bom dia para você que está em casa, você que está chegando agora. Eu também quase acabei de chegar. Cheguei ainda agora. Está começando mais um ‘Encontro’, foi tudo muito corrido, em cima da hora hoje de manhã. Hoje, estou aqui com André Curvello pedindo licença mais uma vez para entrar na sua casa esse horário”. A apresentadora do “Se Joga” explicou ao vivo o aconteceu: “A Fátima não se sentiu bem nessa madrugada, acordou indisposta, fez o exame de Covid-19 e deu negativo. Ela está se recuperando”. Curvello acrescentou: “Ela fez os primeiros exames, deram negativo, o que é uma ótima notícia. Qualquer novidade a gente vai contando por aqui. A Fátima já está se sentindo melhor e já aproveito para mandar boas, ótimas energias para ela”.