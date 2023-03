Fernanda Gentil rompe com a Globo após 15 anos: ‘Finalmente me senti forte’

Apresentadora disse que busca novos desafios e que sai deixando ‘a porta entreaberta’; ela se consolidou no esporte, mas não fez sucesso comandando o ‘Se Joga’ e o ‘Zig Zag Arena’

Reprodução/Globo Fernanda Gentil comandou na Globo programas como 'Se Joga', 'Zig Zag Arena' e 'Globo Esporte'



A apresentadora Fernanda Gentil comunicou nesta segunda-feira, 20, que rompeu seu contrato com a Globo após 15 anos de emissora. A demissão aconteceu no último dia 8 de março e a jornalista explicou que escolheu essa data por ser o Dia da Mulher. “Achei uma data propícia para ter coragem de tomar uma das decisões mais importantes na minha carreira; mudar a minha relação com a casa na qual estou há 15 anos. Apesar de chamarmos apenas de ‘mudança’, não deixa de ser um rompimento, né? Apesar de eu saber que é o que eu tenho que fazer, não deixa de passar um filme na cabeça, né? Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedor e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo”, escreveu a artista em um post no Instagram.

Durante os últimos anos, Fernanda pensou diversas vezes como seria o momento de encerrar esse ciclo profissional e afirmou que acertou na mosca sua previsão. “Sempre imaginei que ele fosse ser um dia de paz, que a conversa fosse com muito carinho, de forma muito amistosa, e que eu fosse me emocionar muito… dito e feito: cá estou eu com minhas lágrimas, escrevendo para vocês. Por isso quis escrever, e não gravar [um vídeo].” O texto divulgado pela apresentadora nesta segunda foi escrito no dia em que ela encerrou seu contrato, pois queria aproveitar o calor do momento para expressar tudo o que estava sentindo. “Essa decisão foi no momento certo simplesmente porque Deus sabe de tudo o tempo inteirinho e é incrivelmente certeiro sempre. Foi no período em que eu finalmente me senti forte, corajosa e madura para seguir em frente com as minhas novas vontades e portanto continuar com a Globo de outra maneira.”

A artista disse que para realizar o sonho de trabalhar na emissora, ela precisou lutar com unhas e dentes e, agora, sente que precisa de viver novos desafios. “Não gosto do sucesso tanto quanto eu gosto do frio na barriga, por isso saí do esporte, onde eu estava consolidada, para me aventurar em novos desafios. E eu não gosto do salário tanto quanto eu gosto de mostrar serviço, por isso saí da Globo, onde estava recebendo, para me aventurar em outros projetos. É quase que um lema: do dinheiro eu apenas preciso, mas eu gosto mesmo é do trabalho”, afirmou. “Deixemos a porta entreaberta e assim teremos a tranquilidade de passar por ela sempre que quisermos.” Fernanda, atualmente com 36 anos, entrou na Globo quando tinha 22. Ela se destacou como repórter esportiva e comandou atrações como “Globo Esporte” e “Esporte Espetacular”. Ao migrar para o entretenimento, a jornalista não teve o mesmo êxito e apresentou programas que foram fracassos de audiência, como os extintos “Se Joga” e “Zig Zag Arena”.