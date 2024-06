‘Ferrari’, ‘Madame Teia’ e mais: confira o que de melhor chegou ao streaming e ao cinema nesta semana

As produções mais aguardadas que chegam às telas e plataformas nesta semana

Divulgação/Diamond Films Adam Driver e Gabriel Leone estrelam 'Ferrari', uma dramática corrida contra o tempo e os desafios pessoais



Toda semana, as telonas do cinema e as plataformas de streaming são invadidas por novas produções. Para que você não perca nada do que está movimentando o universo do cinema e das séries, destacamos os principais lançamentos dos últimos e dos próximos dias. Confira abaixo:

“Ferrari” (Prime Video)

Enquanto Enzo Ferrari explora os limites da velocidade nas pistas, sua vida pessoal enfrenta desafios intensos. O casamento conturbado com Laura, a perda do único filho e o relacionamento com Lina Lardi complicam ainda mais sua vida. Com a empresa à beira da falência, Ferrari aposta tudo em uma corrida decisiva – a icônica Mille Miglia, na Itália. Estreou na última quarta-feira (19).

Elenco: Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley

“Casamento às Cegas Brasil: Uma Nova Chance” (Netflix)

Divorciados, separados ou com noivados fracassados, os participantes buscam um novo romance em um experimento social que desafia a visão tradicional do amor. O reality show estreou na última quarta-feira (19).

“Divertida Mente 2” (cinemas)

Na adolescência, a mente de Riley enfrenta uma verdadeira revolução. Novas emoções surgem e Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo precisam lidar com a chegada inesperada da Ansiedade e outras emoções. O filme está em cartaz desde a quinta-feira (20).

“Clube dos Vândalos” (cinemas)

Um motoclube do meio-oeste americano, inicialmente um refúgio para desajustados, transforma-se em um local sombrio, ameaçando o estilo de vida dos membros originais. Está em cartaz desde a quinta (20).

Elenco: Austin Butler, Mike Faist, Tom Hardy

“Madame Teia” (Max)

Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan com habilidades de clarividência, é forçada a encarar revelações de seu passado enquanto forma laços com três jovens de destinos poderosos.

Elenco: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts