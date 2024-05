Festival de Cannes começa com novo filme do Coppola, longa de Karim Ainouz, homenagem à atriz Meryl Streep e #MeToo

“Megalopolis”, do veterano Francis Ford Coppola, é o favorito na disputa à Palma de Ouro de melhor filme deste ano; dos 22 filmes na competição, quatro são dirigidos por mulheres, incluindo Andrea Arnold com “Bird”

Divulgação Adam Driver em cena de 'Megalopolis', do diretor norte-americano Francis Ford Coppola , que será exibido no Festival de Cannes



O Festival de Cannes começa nesta terça-feira (14) com a entrega de uma Palma de Ouro honorária à atriz americana Meryl Streep e um longo desfile de estrelas dentro e fora da competição. No total, 22 filmes disputam a Palma de Ouro de melhor filme este ano. Aos 85 anos, o cineasta norte-americano Francis Ford Coppola (“O Poderoso Chefão”) chega a Cannes como candidato favorito à terceira estatueta com “Megalopolis”. Ele ganhou o prêmio com “Apocalypse Now” (1979) e “A Conversação” (1974).

Protagonizado pelo ator Adam Driver, “Megalopolis” narra a saga de um arquiteto sonhador e ambicioso, que deseja reconstruir uma cidade. Para bancar as filmagens, com um orçamento de cerca de US$ 120 milhões (R$ 617 milhões), Coppola teve que vender parte de suas propriedades. Outro nome da geração de cineastas, conhecida como “Nova Hollywood”, que está na competição é Paul Schrader, que fez sucesso com “Gigolô Americano” e que exibe em Cannes “Oh, Canada”, com Richard Gere mais uma vez no papel principal.

Outros filmes na disputa pela Palma de Ouro incluem “Kinds of Kindness”, do grego Yorgos Lanthimos, novamente com a vencedora do Oscar 2024 Emma Stone, e “The Shrouds”, do canadense David Cronenberg, outro frequentador assíduo do festival.

A competição também conta com apostas inovadoras, como a francesa Agathe Riedinger, que chega com seu primeiro longa “Diamant Brut”, e o francês Jacques Audiard com “Emilia Pérez”. Categorizado entre thriller e musical, o filme sobre um chefe do tráfico de drogas mexicano que quer mudar de sexo tem Selena Gomez e Zoe Saldaña no elenco.

Representação brasileira

O brasileiro Karim Ainouz, único latino-americano na competição, apresentará “Motel Destino”, uma história de amor e desejo no nordeste do Brasil. Com o ator Fábio Assunção, o thriller erótico do cineasta cearense que vive em Berlim conta a história de uma mulher em um relacionamento abusivo com um ex-policial, dono de um motel.

O Brasil será representado também por Marcelo Caetano com “Baby” e a dupla Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha com o documentário “A Queda do Céu” sobre o povo Yanomami da Amazônia. O veterano diretor Oliver Stone estreará, por sua vez, um documentário sobre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, sua prisão entre 2018 e 2019 e seu retorno ao poder.

Diretoras, #MeToo e possível greve

Dos 22 filmes que disputam a Palma de Ouro, quatro são dirigidos por mulheres, incluindo a britânica Andrea Arnold com “Bird”, em sua quarta vez na disputa, Coralie Fargeat com“The Substance”, Payal Kapadia com “All We Imagine As Light”, além de Agathe Riedinger. No ano passado foram sete.

Às vésperas do evento, a organização teme manifestações do movimento #MeToo diante dos rumores de possíveis acusações de violência sexual contra figuras conhecidas presentes no evento. A atriz Judith Godrèche, eleita a voz do movimento na França depois de denunciar os diretores Benoît Jacquot e Jacques Doillon por estupro, apresentará um curta-metragem com depoimentos de vítimas de violência sexual.

Também é possível que a 77ª edição seja afetada por uma greve convocada por uma pequena associação de trabalhadores, “Sob as telas, a miséria”, para protestar contra suas condições de trabalho.

Encerramento do evento

Entre os destaques fora da competição é George Miller, pai de “Mad Max”, que apresenta “Furiosa” fora de competição, mais um capítulo da saga, com a atriz Anya Taylor-Joy.

Já o criador da saga “Star Wars”, George Lucas será homenageado com uma Palma de Ouro Honorária no encerramento do evento no dia 25 de maio, mesma data em que o júri, presidido por Greta Gerwig, diretora de “Barbie”, vai anunciar o sucessor de “Anatomia de uma Queda”, da francesa Justine Triet.

Veja trailer de “Megalopolis”, de Francis Ford Coppola

Assista ao trailer de “Kinds of Kindness”, de Yorgos Lanthimos

*Com informações da AFP