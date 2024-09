Festival de Veneza recebe Lady Gaga e ‘Coringa: Delírio a Dois’ nesta quarta

Primeira parte do filme, também dirigida por Todd Phillips, surpreendeu há cinco anos ao levar o prêmio máximo do evento

O Festival de Cinema de Veneza estende, nesta quarta-feira (4), o seu tapete vermelho para receber Lady Gaga e Joaquin Phoenix, estrelas da sequência Coringa: Delírio a Dois, em competição pelo Leão de Ouro. A primeira parte, também dirigida por Todd Phillips, surpreendeu há cinco anos ao levar o prêmio máximo em Veneza. Os elogios foram unânimes para a interpretação de um Joaquin Phoenix extremamente magro e sombrio, que depois ganhou o Oscar de Melhor Ator. Este novo filme, intitulado “Coringa: Delírio a Dois”, aumenta a aposta também para Lady Gaga, que confronta a memória que Margot Robbie deixou entre os fãs. A atriz australiana fez uma atuação sexy e maluca como a namorada do Coringa, Harley Quinn, em dois filmes em 2016 e 2020. É também o retorno da cantora às telas desde 2021, quando interpretou a viúva em “Casa Gucci”. Pelo que se sabe das prévias de “Coringa: Delírio a Dois”, Lady Gaga segurará o microfone ao lado de Joaquin Phoenix para uma música. “Trabalhamos muito na forma como cantamos. Para mim foi, de certa forma, como desaprender a cantar, esquecer como respirar e deixar a música emergir totalmente do personagem”, declarou a megastar do pop em entrevista coletiva antes da estreia oficial.

“Eram músicas que Arthur (o personagem do Coringa) poderia ter cantado quando era pequeno, com sua mãe”, acrescentou o diretor do filme, Todd Philipps, que também dirigiu a primeira parte. “Tentei imitar esse tipo de som. Mas pensei, ‘Espere um minuto, Arthur não é isso'”, explicou Phoenix. “E ela me disse: ‘vamos cantar ao vivo’. E eu respondi: ‘não, de jeito nenhum'”, revelou o ator, rindo, ao lado de Lady Gaga. “Mas então fizemos isso, porque era a única maneira. Todas as apresentações foram ao vivo” durante as gravações, explicou ele.

Um ser mais distorcido

O “Coringa”, na visão de Todd Phillips, é um ser muito mais distorcido do que César Romero retratou na década de 1960 na célebre série de televisão que lançou Batman e seus vilões ao estrelato do audiovisual. “Há muito mais expectativa com a segunda parte do que com a primeira, então há uma sensação de nervosismo”, admitiu Phillips. “Queríamos correr riscos e a pergunta era: o que poderíamos fazer que fosse realmente diferente, fazer algo tão surpreendente como a primeira parte?”, acrescentou. Margot Robbie interpretou uma médica que acaba perturbada pela influência do Coringa, e agora Lady Gaga aparece como mais uma vítima de problemas mentais neste novo filme. “Coringa: Delírio a Dois” é um dos 21 filmes em competição em Veneza, que este ano foi agraciada com inúmeras estrelas de Hollywood. A 81ª edição do festival entrega seus prêmios em uma gala neste sábado (7).

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP