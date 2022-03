Filmagens do último episódio de ‘The Walking Dead’ chegam ao fim; veja imagens

Produtores e estrelas do elenco publicaram fotos e vídeos agradecendo aos fãs; série está no ar há 12 anos e chegará ao fim neste ano

Reprodução/Instagram @amcthewalkingdead Últimos episódios da série irão ao ar no fim deste ano



A equipe da série “The Walking Dead” celebrou o fim das filmagens do último episódio da produção. O fim das gravações aconteceu na quarta-feira, 30, e fez com que diversos nomes envolvidos na produção se despedissem do seriado de zumbis. A showrunner Angela Kang publicou um vídeo ao lado da atriz Lauren Cohan (Maggie) e agradeceu pelo apoio dos fãs. “Obrigada por todas as mensagens positivas no dia de hoje. Essa foi uma jornada maravilhosa”, disse Kang. Lauren Cohan também utilizou o Instagram para se despedir e agradecer aos colegas de elenco. “Não tenho as palavras agora, mas quero levantar minha taça para a equipe de The Walking Dead. Obrigada. 11 temporadas. Meu coração está cheio”, disse a atriz.

O astro Norman Reedus, que deu vida a Daryl, um dos protagonistas da série, também se despediu da produção. “Isso é um embrulho. 11 temporadas 12 anos. Nunca foi tão espancado e foi uma explosão absoluta. Obrigado a todos vocês que fizeram esse passeio conosco e que passeio foi”, disse o ator, que, ao lado de Melissa McBride (Carol), é o único que participou da série desde a primeira temporada, que estreou em 2010. O Twitter oficial da série também celebrou o fim das gravações, publicando fotos de bastidores de diversas temporadas. “Foram 12 anos incríveis, e esperamos que todo o incrível elenco e equipe da série tenham um último dia fantástico. Família The Walking Dead para sempre!”, disse a conta. A última temporada estreou em agosto de 2021, mas foi dividida em três partes, sendo que a última estreará no fim deste ano. No Brasil, a série é transmitida pelo streaming Star+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Kang 강효신 (@angelakkang)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lauren Cohan (@laurencohan)