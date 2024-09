Filme ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, é destaque da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

O festival ocorrerá entre os dias 17 e 30 de outubro na capital paulista; longa ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival Internacional de Cinema de Veneza deste ano

Divulgação No filme, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, e Selton Mello vive Rubens Paiva



A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou a inclusão do filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, em sua programação. O festival ocorrerá entre os dias 17 e 30 de outubro na capital paulista. Durante a exibição, o público poderá contar com a presença do elenco principal, do diretor e dos roteiristas. O longa ganhou o prêmio de Melhor Roteiro, assinado por Murilo Hauser e Heitor Lourega, no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Walter Salles passou 7 anos se dedicando ao filme. Ele conheceu a família Paiva na juventude e frequentou a casa no Rio de Janeiro de onde, no início da década de 1970 – durante a ditadura – militares levaram Rubens Paiva pra nunca mais voltar. No filme, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, uma mulher que se destaca por estar à frente de seu tempo, numa interpretação elogiada em Veneza. Já Selton Mello vive Rubens Paiva. A química entre os atores e a profundidade dos personagens são aspectos que devem enriquecer a experiência cinematográfica. A lendária Fernanda Montenegro também participa do filme.

