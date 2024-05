Filme ‘Anora’, de Sean Baker, ganha a Palma de Ouro em Cannes; confira a lista de vencedores

Grand Prix, segundo maior prêmio do festival, foi para ‘All We Imagine As Light’; Jesse Plemons foi eleito melhor ator e quatro atrizes dividiram o troféu de melhor interpretação feminina

GUILLAUME HORCAJUELO/EFE/EPA Sean Baker posa com a Palma de Ouro, pelo seu filme "Anora", após a cerimônia de encerramento e premiação do Festival de Cannes



O Festival de Cannes 2024 terminou neste domingo (25) com a premiação dos vencedores. A Palma de Ouro, principal prêmio do festival, foi concedida ao filme “Anora”, dirigido pelo americano Sean Baker. O longa conta a história de uma stripper que se apaixona pelo filho de um oligarca russo. “Este filme é magnífico, está cheio de humanidade. Nos dilacerou”, declarou a diretora Greta Gerwig (de “Barbie” e “Lady Bird”), presidente do júri. Miguel Gomes ganhou o prêmio de melhor diretor (Prix de la Mise en Scène) pelo filme “Grand Tour”. O Grand Prix, segundo maior prêmio do festival, foi para “All We Imagine As Light”, da diretora indiana Payal Kapadia. Um prêmio especial foi entregue a Mohammad Rasoulof, cineasta iraniano condenado a oito anos de prisão por produzir filmes sem autorização do governo de seu país.

Na categoria de atuação, Jesse Plemons foi premiado como melhor ator por sua performance em “Kinds of Kindness”. O prêmio de melhor atriz foi concedido de forma conjunta às atrizes Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascón pelo trabalho em “Emilia Pérez”. Gascón fez história ao se tornar a primeira mulher transgênero a receber esse prêmio, dedicando-o “a todas as pessoas trans, que sofrem todos os dias”. O Brasil esteve representado no festival com a exibição do longa “Motel Destino”, dirigido por Karim Aïnouz.

Lista Completa dos Vencedores do Festival de Cannes 2024

Palma de Ouro : “Anora” (Sean Baker)

: “Anora” (Sean Baker) Grand Prix : “All We Imagine As Light” (Payal Kapadia)

: “All We Imagine As Light” (Payal Kapadia) Prix du Jury (Prêmio do Júri) : “Emilia Pérez” (Jacques Audiard)

: “Emilia Pérez” (Jacques Audiard) Prix de la Mise en Scène (Melhor Diretor) : “Grand Tour” (Miguel Gomes)

: “Grand Tour” (Miguel Gomes) Prix Spécial (Prêmio Especial) : “The Seed Of The Sacred Fig” (Mohammad Rasoulof)

: “The Seed Of The Sacred Fig” (Mohammad Rasoulof) Prêmio de Interpretação Masculina : Jesse Plemons (“Kinds of Kindness”)

: Jesse Plemons (“Kinds of Kindness”) Prêmio de Interpretação Feminina : Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez (“Emilia Pérez”)

: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez (“Emilia Pérez”) Prix du Scénario (Melhor Roteiro) : “The Substance” (Coralie Fargeat)

: “The Substance” (Coralie Fargeat) Caméra d’Or (Melhor Diretor Estreante) : “Armand” (Halfdan Ullmann Tøndel)

: “Armand” (Halfdan Ullmann Tøndel) Caméra d’Or – Menção Especial : “Mongrel” (Wei Liang Chiang e You Qiao Yin)

: “Mongrel” (Wei Liang Chiang e You Qiao Yin) Palma de Ouro de Curta-Metragem : “The Man Who Could Not Remain Silent” (Nebojša Slijepcevic)

: “The Man Who Could Not Remain Silent” (Nebojša Slijepcevic) Menção Especial de Curta-Metragem: “Bad For a Moment” (Daniel Soares)

*Com informações do Estadão Conteúdo