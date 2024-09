Filme de Donald Trump ganha trailer impressionante

Ambientado nos anos 80, a cinebiografia mostra o ator interpretando um Donald Trump bem jovem, que assume uma herança poderosa e constrói uma carreira pública até a Casa Branca; filme chega em outubro nos cinemas

Reprodução/Rotten Tomatoes Interpretado por Sebastian Stan, a produção contará os detalhes do crescimento pessoal e profissional do magnata



O polêmico sobre a vida de Donald Trump ganhou um novo trailer. Interpretado por Sebastian Stan, a produção contará os detalhes do crescimento pessoal e profissional de Trump. Ambientado nos anos 80, a cinebiografia mostra o ator interpretando um Donald Trump bem jovem, que assume uma herança poderosa e constrói uma carreira pública até a Casa Branca.

Com o título de The Apprentice (O Aprendiz), que faz referência o reality show apresentado por Trump, o filme vai mergulhar em detalhes familiares do empresário, casamento com Ivana Trump e muito mais. O filme chega em outubro nos cinemas.