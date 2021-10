Filme derivado de ‘Peaky Blinders’ começará a ser filmado em 2023

Sexta e última temporada da série já foi filmada e está sendo editada; segundo criador, previsão de lançamento é 2022, mas nenhuma data foi definida

Reprodução/BBC Série se encaminha para o seu encerramento



Prestes a entrar em seu último ano, a série “Peaky Blinders” ganhará um filme derivado que começará a ser filmado em 2023. A informação foi dada pela revista Variety nesta quinta-feira, 7. Durante um painel do BFI London Film Festival, o criador da série, Steven Knight, confirmou a informação e relatou que a 6ª e última temporada da série já está filmada e quase totalmente editada, com previsão para ser lançada em 2022, sem uma data específica definida pela plataforma ou pela produção do seriado. A série é estrelada por Cillian Murphy e Paul Anderson, que interpretam os irmãos Tommy e Arthur Shelby nas ruas de Birmingham, na Inglaterra, da década de 1920. As cinco temporadas anteriores estão disponíveis para o público na Netflix.