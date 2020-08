Filmes de Chadwick Boseman estão nos serviços de streaming; veja onde assistir

O ator morreu nesta sexta-feira (28), aos 43 anos, vítima de um câncer

Divulgação Chadwick Boseman interpretou James Brown no cinema



Chadwick Boseman, ator que morreu nesta sexta-feira (28), aos 43 anos de idade, ficou muito famoso por “Pantera Negra“, de 2018, mas a carreira dele vai muito além disso. O primeiro papel dele no cinema foi em “No Limite, a História de Ernie Davis“, filme de 2008 que contou a história do jogador de futebol americano Ernie Davies. No longa, Boseman interpretou o também jogador Floyd Little. De lá para cá, foram 13 filmes até “Ma Rainey’s Black Bottom“, produzido por Denzel Wahsington e que ainda será lançado pela Netflix. Muitos dos trabalhos de Chadwick Boseman, inclusive o filme em que ele interpreta James Brown, estão disponíveis no Brasil nos serviços de streaming. Veja abaixo onde assistir:

No Limite, a História de Ernie Davis

Ano: 2008

Sinopse: Baseado numa história real, No Limite conta a trajetória do jovem atleta Ernie Davis (Rob Brown), o primeiro negro norte-americano a vencer o Prêmio Heisman e mesmo assim impedido de disputar a liga profissional. Ele superou os mais terríveis obstáculos, econômicos e raciais, para se tornar um dos mais rápidos e habilidosos “running back” da história. Sob a orientação do técnico linha dura Ben Schwatzwalter (Dennis Quaid), um pai de família obcecado pelo Título Nacional, Ernie se transforma numa verdadeira lenda do esporte universitário. E consegue provar a todos que o esporte pode superar todas as barreiras.

Onde assistir: Alugando ou comprando nas plataformas Google Play ou Apple TV

The Kill Hole

Ano: 2012

Sinopse: A sombra da guerra segue um problemático veterano da Guerra do Iraque. Ele é forçado a perseguir um dos seus soldados para o deserto noroeste do Pacífico, para finalmente confrontar um crime de guerra que tem assombrado a ambos.

Onde assistir: Indisponível no Brasil

42 – A História de uma Lenda

Ano: 2013

Sinopse: 1946. Jackie Robinson (Chadwick Boseman) é um jogador de baseball que disputa a liga nacional dos negros até ser recrutado por Branch Rickey (Harrison Ford), o executivo de um time que disputa a maior competição do esporte nos Estados Unidos. Rickey quer que Robinson seja o primeiro negro a disputar a Major League na era moderna, o que faz com que ambos tenham que enfrentar o racismo existente não apenas da torcida e da diretoria, mas também dentro dos campos.

Onde assistir: Alugando ou comprando nas plataformas Google Play, Apple TV, Microsoft Store ou Looke

A Grande Escolha

Ano: 2014

Sinopse: A equipe de futebol americano Cleveland Browns está tendo uma péssima temporada, e o gerente do time, Sonny Weaver Jr. (Kevin Costner), está ameaçado de demissão. No tradicional dia de contratação de novos talentos, Sonny deve provar ao mundo dos esportes que é capaz de trazer os melhores nomes para a sua equipe.

Onde assistir: No serviço de streaming Telecine Play; alugando ou comprando nas plataformas Google Play, Apple TV, Microsoft Store ou Looke

James Brown

Ano: 2014

Sinopse: Biografia do icônico cantor, dançarino e compositor James Brown (Chadwick Boseman), conhecido como “O Padrinho do Soul”. O filme retrata sua vida, passando por sua infância pobre na Carolina do Sul, a adolescência e o alcance do estrelato, que o transformou em uma das fugiras mais importantes da música para o século 20.

Onde assistir: No serviço de streaming Telecine Play; alugando ou comprando nas plataformas Google Play, Apple TV ou Looke

Deuses do Egito

Ano: 2016

Sinopse: Bek (Brenton Thwaites) é um mortal pacato que se considera apenas mais um soldado, e que vive em um Egito ancestral dominado por deuses e forças ocultas. Quando o impiedoso Set (Gerard Butler), deus da escuridão, toma o trono da nação e mergulha a sociedade no caos, o jovem se unirá a outros cidadãos e com o poderoso deus Horus (Nikolaj Coster-Waldau), para formar uma expressiva resistência.

Onde assistir: Nos serviços de streaming Amazon Prime Video ou Telecine Play; alugando ou comprando nas plataformas Google Play, Apple TV, Microsoft Store ou Looke

Capitão América: Guerra Civil

Ano: 2016

Sinopse: Steve Rogers (Chris Evans) é o atual líder dos Vingadores, super-grupo de heróis formado por Viúva Negra (Scarlett Johansson), Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Visão (Paul Bettany), Falcão (Anthony Mackie) e Máquina de Combate (Don Cheadle). O ataque de Ultron fez com que os políticos buscassem algum meio de controlar os super-heróis, já que seus atos afetam toda a humanidade. Tal decisão coloca o Capitão América em rota de colisão com Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro.

Onde assistir: alugando ou comprando nas plataformas Google Play, Apple TV, Microsoft Store ou Looke

Message from the King

Ano: 2016

Sinopse: Jacob King, um misterioso homem, deixa a África do Sul, seu país natal e viaja para Los Angeles com um único objetivo a cumprir: vingar a morte de sua irmã.

Onde assistir: no serviço de streaming Netflix

Marshall: Igualdade e Justiça

Ano: 2017

Sinopse: Antes de se tornar o primeiro juiz afro-descendente da Corte Suprema Americana, Thurgood Marshall (Chadwick Boseman) deve lutar num caso pode definir sua carreira: defender Josepho Spell (Sterling K. Brown), um homem negro que está sendo acusado de atacar uma socialite branca em seu quarto, mas que jura não ser o culpado do crime.

Onde assistir: No serviço de streaming Telecine Play; alugando ou comprando nas plataformas Google Play, Apple TV ou Microsoft Store

Pantera Negra

Ano: 2018

Sinopse: Após a morte do rei T’Chaka (John Kani), o príncipe T’Challa (Chadwick Boseman) retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye (Danai Gurira), a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri (Letitia Wright), que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia (Lupita Nyong’o), a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue (Andy Serkis), que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

Onde assistir: comprando nas plataformas Google Play, Apple TV ou Microsoft Store

Vingadores: Guerra Infinita

Ano: 2018

Sinopse: Em Vingadores: Guerra Infinita, Thanos (Josh Brolin) enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Onde assistir: No serviço de streaming Telecine Play; comprando nas plataformas Google Play, Apple TV ou Microsoft Store

Vingadores: Ultimato

Ano: 2019

Sinopse: Em Vingadores: Ultimato, após Thanos eliminar metade das criaturas vivas em Vingadores: Guerra Infinita, os heróis precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem comida, o Capitão América/Steve Rogers (Chris Evans) e a Viúva Negra/Natasha Romanov (Scarlett Johansson) precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Onde assistir: No serviço de streaming Amazon Prime Video; comprando nas plataformas Google Play, Apple TV ou Microsoft Store

Crime Sem Saída

Ano: 2019

Sinopse: Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.

Onde assistir: No serviço de streaming Amazon Prime Video; alugando ou comprando nas plataformas Google Play ou Apple TV

Destacamento Blood

Ano: 2020

Sinopse: Destacamento Blood acompanha um grupo de quatro veteranos de guerra afro-americanos que retornam ao Vietnã buscando os restos mortais do líder de seu antigo esquadrão e de um tesouro enterrado, tentando encontrar suas inocentes perdidas pelo caminho.

Onde assistir: No serviço de streaming Netflix