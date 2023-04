Fim do clássico: ‘O Fantasma da Ópera’ deixa a Broadway após 35 anos em cartaz

Musical de Andrew Lloyd Webber teve quase 14 mil apresentações e conquistou mais de 70 prêmios

Divulgação/Broadway/Matthew Murphy Ben Crawford e Emilie Kouatchou fizeram a última apresentação de 'O Fantasma da Ópera'



O lustre mais icônico do teatro musical subiu pela última vez neste domingo, 16. “O Fantasma da Ópera” deixou a Broadway após impressionantes 35 anos, sendo o espetáculo que ficou há mais tempo em cartaz em Nova York de forma ininterrupta na história. A obra do compositor Andrew Lloyd Webber estreou em 1988, somou quase 14 mil apresentações e conquistou mais de 70 prêmios. As sessões diárias do espetáculo começaram a perder força após a pandemia, uma vez que boa parte do público da Broadway é formado por turistas. O anúncio do fechamento aconteceu ano passado e fez a temporada ser estendida por mais alguns meses, pois sua bilheteria ganhou um fôlego. “[‘O Fantasma da Ópera’] foi escrito com muito amor, paixão e compreensão da alma humana. Então, acho que é por isso que as pessoas estão tão conectadas ao espetáculo. Acho que as pessoas vão sentir tanta falta disso… vai reabrir em algum momento. Essa é a minha intuição”, comentou Andrew à Reuters.

O lendário compositor dedicou a última apresentação na Broadway ao seu filho, Nicholas, que morreu no mês passado vítima de câncer gástrico. A despedida do musical também contou a participação de parte do elenco original, incluindo Sarah Brightman, intérprete original de Christine Daaé – personagem que Andrew escreveu para ela. Na performance final, foi Emilie Kouatchou quem viveu a protagonista. A atriz fez história ao ser a primeira atriz negra a ser a titular do papel na Broadway. Já o último ator a encarnar o Fantasma foi Ben Crawford, personagem originalmente interpretado por Michael Crawford. O musical é baseado no romance de Gaston Leroux e se passa no século 19. Na trama, a jovem Christine se destaca como cantora de ópera após receber aulas de um misterioso Anjo da Música, codinome usado pelo Fantasma. Ao reencontrar Raoul, um amigo do passado, Christine se apaixona e isso desperta a ira do Fantasma, que a atrai para o calabouço do teatro onde se esconde.