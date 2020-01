Courtney Cox relembra último dia de ‘Friends’ com foto de bastidores

Reprodução/Instagram Amigos fizeram 'Última Ceia' após leitura de roteiro do último episódio



Courtney Cox emocionou os fãs nesta quinta-feira (23) ao relembrar o último dia de gravação de “Friends“, que foi ao ar em maio de 2004.

Quase 15 anos depois a atriz compartilhou o momento em que Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer se reuniram para uma “Última Ceia” após a leitura do roteiro final.

A HBO Max quer trazer novamente os seis amigos para uma especial televisivo do futuro streaming. A plataforma só estreia em maio nos Estados Unidos.

Os acordos, no entanto, ainda não deram resultados. “Parece que não conseguimos alinhar completamente esse interesse”, disse Kevin Reilly, diretor de conteúdo do serviço de vídeo, no início do mês. “Então, hoje, infelizmente, ainda é um talvez”, completou ele.