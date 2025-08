Francis Ford Coppola é internado na Itália durante divulgação de ‘Megalópolis’

O cineasta teve uma arritmia cardíaca, segundo a agência de notícias italiana Ansa; até o momento, não há atualizações sobre seu estado de saúde

Sameer Al-Doumy/AFP Aos 86 anos, Coppola está na Europa para participar do Festival de Cinema de Calábria



O cineasta Francis Ford Coppola foi hospitalizado na manhã desta terça-feira (5), em Roma, na Itália, devido a uma arritmia cardíaca, segundo informou a agência de notícias italiana Ansa. Até o momento, não há atualizações sobre seu estado de saúde. Aos 86 anos, Coppola está na Europa para participar do Festival de Cinema de Calábria, realizado no fim de julho, onde apresentou seu mais recente filme “Megalópolis”.

A trama ambiciosa do longa gira em torno do embate entre Cesar Catilina (vivido por Adam Driver), um arquiteto visionário que almeja um futuro utópico, e o prefeito Franklyn Cicero (interpretado por Giancarlo Esposito), que defende uma abordagem mais pragmática para a cidade de Nova Roma. O elenco também inclui Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Talia Shire, Aubrey Plaza, Jon Voight e Shia LaBeouf.

Em 2024, Coppola esteve no Brasil para promover o longa e foi homenageado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde recebeu o Prêmio Leon Cakoff. Com cinco Oscars no currículo, o diretor é considerado uma das figuras mais influentes da história do cinema. Junto a nomes como Martin Scorsese, Steven Spielberg e Brian De Palma, Coppola foi um dos protagonistas do movimento que renovou a indústria cinematográfica norte-americana: a Nova Hollywood.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos