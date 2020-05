Morre o ator Fred Willard, de ‘Modern Family’, aos 86 anos

Morreu neste sábado (16) o ator Fred Willard, aos 86 anos. Ele era conhecido por papéis nas séries “Everybody Loves Raymond” e “Modern Family“, entre outros trabalhos.

De acordo com pessoas ligadas ao ator, Willard morreu de causas naturais. “Meu pai morreu tranquilamente na noite passada. Ele continuou ativo, trabalhando e nos fazendo felizes até o final. Nós o amávamos muito. Vamos sentir falta dele para sempre”, disse a filha do artista, Hope Mulbarger.

Pelo Twitter, Jamie Lee Curtis, esposa do cineasta Christopher Guest, que trabalhou várias vezes com Willard, lamentou a morte do ator. “Temos muita sorte por ter curtido os presentes de Fred Willard”, escreveu.

How lucky that we all got to enjoy Fred Willard’s gifts. He is with his missed Mary now. Thanks for the deep belly laughs Mr. Willard. Best in Show (7/11) Movie CLIP – Judging the Hounds (2000) HD https://t.co/wPrbk9VjWI via @YouTube

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) May 16, 2020