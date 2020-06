Criadora de ‘Friends’ se desculpa por falta de diversidade na série

Divulgação/Netflix Marta Kauffman foi uma das criadoras de 'Friends'



Marta Kauffman, co-criadora de “Friends“, reconheceu que a série não tem diversidade no elenco e se desculpou por isso. Em um painel de discussão neste domingo (7), ela admitiu que não fez o suficiente para colocar minorias na tela durante a produção.

“Eu queria que soubesse na época o que sei hoje”, disse. “Desculpa, eu só queria que soubesse na época o que sei agora. Eu teria feito escolhas muito diferentes.”

No ar entre 1994 e 2004, “Friends” se tornou uma das maiores séries de todos os tempos, mas recebeu muitas críticas por ter o elenco composto majoritariamente por gente branca.

“Eu sempre encorajei que nossa empresa tivesse diversidade, mas eu não fiz o suficiente. Agora, fico pensando ‘o que posso fazer?’, ‘o que posso fazer de diferente?’, ‘como posso comandar minha série de forma diferente?’, e isso é algo que eu queria saber não só quando comecei a trabalhar, mas no ano passado”, disse Kauffman.

A questão da falta de diversidade em “Friends” já foi assunto no elenco. David Schwimmer, intérprete de Ross, afirmou em entrevista ao The Guardian no começo do ano que tentou fazer com que a produção tivesse mais pretos. “Eu sabia da questão da falta de diversidade e fiz campanha para que Ross saísse com mais mulheres pretas”, disse.

Lisa Kudrow, que interpretava Phoebe, também reconheceu que a série tinha problemas e disse que seria muito diferente se fosse feita hoje. “O elenco não seria composto só por brancos, com certeza”, disse a atriz.

Além de “Friends”, Marta Kauffman também é criadora de “Grace and Frankie”, produção original da Netflix estrelada por Jane Fonda e Lily Tomlin.