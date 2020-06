‘A Fuga das Galinhas 2’ finalmente vai acontecer em parceria com Netflix

Reprodução Sequência de animação será feita por estúdio original e plataforma streaming a partir de 2021



A Netflix anunciou nesta terça-feira (23) que desenvolverá a sequência de “A Fuga das Galinhas” em parceria com o estúdio Aardman Animations, responsável pelo filme original lançado em 2000.

“Exatos 20 anos após o lançamento do filme original, nós podemos confirmar que a sequência de ‘A Fuga das Galinhas’ chegará à Netflix! Produzido pelo Aardman Animations, a produção deve começar no início do próximo ano.”

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent. — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 23, 2020

No original, Mel Gibson e Julia Sawalha foram os dubladores de Rocky e Ginger, o galo e a galinha que se apaixonam. O retorno deles, no entanto, ainda não está confirmado. A direção ficará com Sam Fell.

Com bilheteria mundial de US$ 224 milhões, “A Fuga das Galinhas” é considerado o stop-motion mais bem sucedido do cinema.