Carreira de Galvão Bueno vai virar peça de teatro: ‘Entrei nessa’

Espetáculo ‘No Palco com Galvão’ vai contar detalhes das coberturas esportivas de Galvão Bueno

Reprodução/Instagram Galvão Bueno vai estrelar peça de teatro



Galvão Bueno anunciou nesta terça-feira (11) que sua carreira vai virar uma peça de teatro. O narrador vai estrelar o espetáculo “No palco com Galvão”, ainda sem data de estreia.

“Não é Copa do Mundo, não é autódromo de Fórmula 1, não é Olimpíada, não é estúdio… É teatro. Entrei nessa: ‘No palco com Galvão’. São 46 anos de estrada, reunindo tudo que aconteceu no mundo, grandes momentos, grandes lances, contar historias minhas com Pelé, Ayrton Senna e com todas as estrelas do esporte brasileiro”, afirmou Galvão no anúncio.

Assista ao vídeo abaixo:

Os detalhes sobre o espetáculo ainda não foram anunciados, mas Galvão prometeu contar bastidores da carreiras e passagens históricas, como a conquista do tetracampeonato da seleção brasileira, em 1994.

Com 69 anos de idade, Galvão Bueno é narrador da Globo desde 1981 e participou da cobertura dos principais eventos esportivos do Brasil.