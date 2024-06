‘Game of Thrones & House of the Dragon’ chega a São Paulo, com uma experiência imersiva

Confira vídeo exclusivo da Jovem Pan com os cenários, adereços e a atmosfera que leva os fãs aos mundos de “Game of Thrones” e “House of the Dragon”; exposição fica em cartaz até 25/8 no shopping Center Norte

Divulgação Explore Westeros em São Paulo em uma imersão total nos reinos de 'Game of Thrones' e 'House of the Dragon'



Os fãs de “Game of Thrones” e “House of the Dragon”, da HBO, têm um convite irrecusável para uma jornada inesquecível. De 21 de junho a 25 de agosto, o shopping Center Norte em São Paulo será palco da “Game of Thrones & House of the Dragon Experience”. Esta experiência, organizada pela Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE) e pela 2a1, promete transportar os visitantes para os épicos cenários das séries aclamadas. A exposição vai além do esperado, com recriações minuciosas de cenários icônicos, adereços, objetos de cena e efeitos especiais surpreendentes. Os fãs terão inúmeras oportunidades para capturar momentos únicos em fotos e vídeos, além de uma loja repleta de produtos exclusivos para levar um pedacinho de Westeros para casa.

Um dos grandes atrativos é a área dedicada aos majestosos dragões das duas séries, onde será possível admirar réplicas detalhadas de crânios de dragões e mergulhar no universo de personagens como Caraxes e Syrax. Outro ponto alto é a experiência de efeitos especiais, que permitirá aos visitantes sentirem-se parte de uma cena de ação emocionante. Mas as surpresas não terminam aí. Para uma imersão completa no universo de Game of Thrones, os fãs poderão desfrutar de uma experiência gastronômica em uma taverna temática, em parceria com o Outback Steakhouse.

Nós fomos conferir de perto essa experiência imersiva e registramos cada detalhe! No vídeo exclusivo da Jovem Pan, postado no Instagram, mostramos um pouco dos cenários deslumbrantes, os adereços impressionantes e a atmosfera mágica que faz qualquer fã se sentir dentro dos mundos de Game of Thrones e House of the Dragon.