George Clooney apoia Kamala Harris como candidata e elogia Biden

O ator George Clooney, um dos primeiros ativistas democratas de destaque a pedir que Joe Biden renunciasse a sua candidatura à reeleição, anunciou seu apoio à vice-presidente Kamala Harris como candidata nesta terça-feira (23). “O presidente Biden demonstrou o que é a verdadeira liderança. Está salvando a democracia mais uma vez. Estamos muito motivados a fazer o que pudermos para apoiar a vice-presidente Harris em sua busca histórica” pela presidência dos Estados Unidos, disse Clooney à CNN. Clooney, um dos principais arrecadadores de fundos para os democratas e um veterano defensor de Biden, furou a fila há duas semanas ao pedir abertamente ao presidente de 81 anos que cedesse o espaço a um candidato mais jovem, para que o partido tivesse mais chances de derrotar o republicano Donald Trump em 5 de novembro.

“Eu adoro Joe Biden. Considero-o um amigo e acredito nele… Mas a única batalha que ele não pode vencer é contra o tempo”, escreveu Clooney ao The New York Times, justificando seu pedido. Com Biden à frente da chapa, os democratas “não vencerão em novembro”, perderão o controle do Senado e não obterão a maioria na Câmara dos Representantes, explicou o vencedor do Oscar. Após dias de pressão crescente, Biden renunciou no domingo a disputa e anunciou que apoiaria sua vice-presidente. Harris rapidamente conquistou o apoio da maioria esmagadora dos líderes do partido e uma enorme quantidade de doações dos eleitores.

