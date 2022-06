George R. R. Martin anuncia spin-off de ‘Game of Thrones’ focado em Jon Snow

‘Snow’ está em desenvolvimento pela HBO e foi ideia do ator Kit Harington; nomes de roteiristas não foram revelados

Reprodução/HBO Kit Harington foi quem deu a ideia de um spin-off de seu personagem para o autor George R. R. Martin



O autor de Game of Thrones, George R.R. Martin, anunciou que está produzindo um spin-off (derivado) focado em Jon Snow. O escritor disse que Kit Harington o procurou para discutir detalhes da série. Um dos primeiros spin-offs da série de sucesso da HBO, ‘House of the Dragon’ deve estrear em 21 de agosto de 2022. “Há quatro programas ao vivo em desenvolvimento na HBO. Três viraram de conhecimento público, Snow está em desenvolvimento há quase tanto tempo quanto os outros, mas por alguma razão nunca foi anunciado e nunca vazou .. até agora”, disse George em alusão à reportagem do Hollywood Reporter nesta sexta-feira. Ele também garantiu que foi o próprio Harington que sugeriu a ideia. “Sim, foi Harington quem nos trouxe a ideia. Não posso dizer os nomes dos roteiristas, já que isso ainda não foi liberado para lançamento … mas Kit nos trouxe sua própria equipe, e eles são ótimos”