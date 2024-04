‘Ghostbusters: Apocalipse de Gelo’ e filme com Sandy estão entre as estreias de abril

Outras novidades são “A Primeira Profecia”, “Uma Prova de Coragem”, “Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2” e o nacional “A Paixão Segundo G.H.”; veja tudo o que chega aos cinemas neste mês

Sony Pictures / Divulgação Cena de 'Ghostbusters: Apocalipse de Gelo', com direção de Gil Kenan, e Bill Murray no elenco



Olá, cinéfilos de plantão! Se você é daqueles que não perdem a chance de viver grandes emoções nas telonas, prepare-se, pois abril de 2024 está chegando com tudo, trazendo consigo uma seleção de lançamentos cinematográficos de tirar o fôlego! É hora de atualizar a lista dos filmes que você não pode deixar de conferir no cinema mais próximo. Entre os destaques deste mês, destacam-se duas produções que prometem agitar os corações dos espectadores mais intrépidos. Em primeiro lugar, temos “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo”, um mergulho nas aventuras do time de caça-fantasmas mais querido do cinema, que agora enfrentam uma ameaça congelante como nunca antes vista! Prepare-se para rir, se emocionar e, é claro, se arrepiar com essa incrível jornada fantástica. Mas se você é fã de uma boa dose de sustos e adrenalina, não pode perder “A Primeira Profecia”, um terror que promete mexer com os seus instintos mais sombrios. Com reviravoltas surpreendentes e cenas de arrepiar os cabelos, este filme promete ser uma experiência inesquecível para os amantes do gênero. Então, marque na sua agenda, chame os amigos e garanta o seu lugar nas salas escuras, porque abril promete ser um mês épico para os amantes do cinema!

Confira as datas dos filmes com previsão de estreia nos cinemas:

04/04 – Por Trás da Verdade

04/04 – Music

04/04 – A Primeira Profecia

04/04 – A Matéria Noturna

04/04 – Licença para Enlouquecer

04/04 – Até o Cair da Noite

04/04 – Morte, Vida e Sorte

04/04 – Uma Prova de Coragem

04/04 – Meu amigo Lorenzo

04/04 – Domingo à Noite

04/04 – Uma Família Feliz

10/04 – Suga – Agust D Tour D-Day The Movie

11/04 – Uma Baía

11/04 – O Sabor da Vida

Veja trailer de “A Primeira Profecia”

Veja trailer de “Uma Prova de Coragem”

11/04 – A Paixão Segundo G.H.

11/04 – 20.000 Espécies de Abelhas

11/04 – As Linhas da Minha Mão

11/04 – Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

11/04 – Um Gato De Sorte

11/04 – Cinema é uma Droga Pesada

11/04 – Evidências do Amor

11/04 – Depois da Morte

11/04 – Aventura Espacial

18/04 – José Aparecido de Oliveira: O Maior Mineiro do Mundo

18/04 – Zona de Exclusão

18/04 – Vidente por Acidente

18/04 – Clube Zero

18/04 – Guerra Civil

Veja trailer de “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo”

Veja trailer de “Evidências do Amor”

Veja trailer de “Guerra Civil”

18/04 – Sem Coração

18/04 – E a Festa Continua!

18/04 – Jorge da Capadócia

18/04 – Névoa Prateada

24/04 – Aespa – World Tour in Cinemas

25/04 – Contra o Mundo

25/04 – Spy x Family Código: Branco

25/04 – Porto – Uma História de Amor

25/04 – Aumenta que É Rock’n Roll

25/04 – A Natureza do Amor

25/04 – Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2

25/04 – Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos

25/04 – Rivais

25/04 – Abigail

25/04 – La Chimera

25/04 – Vidro Fumê

Veja trailer de “Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2”

E aí? Gostou da lista de lançamentos? Vai assistir algum filme? Agarre sua pipoca, escolha seu assento favorito e deixe-se levar pelas emoções que só o cinema pode proporcionar.

