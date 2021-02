Gilberto se descontrola no ‘BBB 21’ após briga com Arthur e pede para ser eliminado; assista

Aos berros, ele disse que estava ‘revoltado e indignado’ e também se desentendeu com Karol Conká

Reprodução/Globo Gilberto disse que quer sair do 'BBB 21' após discussão com Arthur



O “BBB 21” voltou a pegar fogo após Gilberto se descontrolar e cogitar sair da casa. A confusão começou porque Gil ficou sabendo, primeiro por Fiuk, que Arthur tinha falado na casa que ele votava no filho de Fábio Jr. e, incentivado por Karol, o doutorando em economia foi tirar satisfação com o crosfiteiro. “Você falou que não fala de jogo, mas você já falou aqui dentro que eu planejei o paredão do Fiuk, você disse no domingo à tarde que eu já tinha votado nele”, falou Gil para Arthur, que estava no quarto dormindo e foi acordado pela rapper. O affair de Carla Diaz confirmou que tinha dito sim que Gil votou em Fiuk. “Eu falei para você que ia votar no Fiuk? Por que mentir na minha cara?”, questinou o doutorando durante a discussão. “O que eu percebi é que você estava fazendo uma pregação aqui dentro da casa, estava chegando nas pessoas [para falar de mim]”, acrescentou. “Estava dormindo e vieram me acordar por causa de uma coisa que a gente já tinha conversado”, reclamou Arthur. A discussão seguiu, Karol tentou tirar o corpo fora e quando Gil estava saindo do quarto, ouvir Arthur dizer: “Zé ruela do caralh*”.

A briga se intensificou no jardim e Gilberto acabou perdendo o controle. “Vota em mim todo mundo, pronto, acabou”, começou dizendo antes de berrar pela casa. “Eu me revolto, eu estou indignado. Eu não aguento mais. Chega! Me bota no paredão. Eu quero sair, chega! Meu Deus, me tira daqui. Vota em mim todo mundo, eu vou para o paredão e saio. Ninguém aqui tem coragem de assumir o que falou”, gritou o brother, que tentou ser controlado por Juliette e Camilla de Lucas. Em meio ao surto, Sarah culpou Karol pelo descontrole do amigo. Depois disso, o doutorando também foi tirar satisfação com a rapper que não teria se posicionado na discussão com Arthur. “Você aproveitou que a Pocah disse algo e tentou mudar o que você disse [antes para mim]. Segure seu rochedo. Assuma o que você falou, seja uma mulher, bata no seu peito. Você e outras pessoas aqui mudam as coisas”, falou Gil deixando Karol irritada.

BRIGA GIL x ARTHUR 1 pic.twitter.com/I5FwZ6b3CT — Sam Friperie 🇫🇷 (@samfriperie) February 20, 2021

Preso nesse vídeo do Gil saindo do quarto, o Arthur xingando ele pelas costas e o Gil voltando e repetindo o que o bananão disse #BBB21 pic.twitter.com/0lGkIClMmq — diego (@mendespier) February 20, 2021

o Gil surtou mas vou passar pano porque imagina espalharem uma coisa pra casa toda ficar te acusando de algo que você não fez???? #BBB21 pic.twitter.com/SVPHjuQXFy — bea (@artedelena) February 20, 2021