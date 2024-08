Giliard, autor de ‘A Pulga e o Percevejo’, diz que Silvio Santos impulsionou sua carreira

Cantor conta que recusou convite para apresentar um programa no SBT

Reprodução/Jovem Pan News Giliard recordou a importância de Silvio Santos em sua vida em entrevista à Jovem Pan News



O cantor Giliard, conhecido por suas frequentes participações no programa “Qual é a Música?” e pela música “A Festa dos Insetos” (ou “A Pulga e o Percevejo”), concedeu uma entrevista à Jovem Pan em um momento de grande comoção nacional. Giliard expressou sua tristeza pela morte de Silvio Santos, destacando a importância do apresentador em sua carreira e na vida de muitos brasileiros. Ele relembrou sua chegada a São Paulo e a incredulidade ao receber a notícia, enfatizando a convivência próxima e o aprendizado que teve com Silvio ao longo dos anos. O músico compartilhou memórias de sua trajetória ao lado de Silvio Santos, desde suas primeiras aparições na televisão até a amizade que se desenvolveu nos bastidores de diversos programas.

Giliard mencionou a influência de Silvio em sua carreira, desde conselhos sobre pontualidade e imagem até a insistência para que ele apresentasse um programa de televisão, algo que o artista recusou na época por se sentir mais confortável cantando. O cantor também destacou a repercussão positiva de suas participações nos programas de Silvio, que impulsionavam as vendas de seus discos e aumentavam sua popularidade. Durante a entrevista, Giliard contou uma história marcante sobre a gravação de uma música infantil, incentivada por Silvio Santos. Ele relatou como a gravadora inicialmente rejeitou a ideia, mas Silvio o encorajou a seguir em frente, resultando em um grande sucesso. Giliard expressou sua gratidão por todos os ensinamentos e oportunidades proporcionadas por Silvio, ressaltando a importância do apresentador na cultura brasileira e na sua própria vida.