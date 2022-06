Globo antecipa fim das gravações de ‘Pantanal’ após casos de Covid-19 no elenco

Elenco vai deixará o Mato Grosso do Sul antes do previsto e trama deve ser concluída no Rio de Janeiro; emissora diz que filmagens já estavam na reta final

Divulgação/Globo Dira Paes e Marcos Palmeira interpretam Filó e José Leôncio em 'Pantanal'



O fim das gravações da novela “Pantanal” no Mato Grosso do Sul tiveram que ser antecipadas após alguns atores do elenco testarem positivo para a Covid-19. Procurada pela Jovem Pan, a Globo informou que a emissora está “acompanhando o desdobramento e os impactos” da pandemia e, “sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos”. Em nota, a Globo também explicou que “no Pantanal, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas”.

O nome dos atores que testaram positivo para a doença não foram divulgados pela emissora, mas, segundo o jornal Folha de S. Paulo, estão com Covid: Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira e Gabriel Sater. Conforme divulgado pelo jornal O Globo, os artistas que testaram positivo farão o isolamento necessário e o restante dos atores deve retornar ao Rio de Janeiro uma semana mais cedo e concluir as gravações em estúdio. Boa parte do elenco da novela voltou ao Mato Grosso do Sul em maio para dar sequência às gravações da trama, que tem registrado altos índices de audiência no horário nobre da Globo.