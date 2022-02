Globo decide estender o ‘BBB 22’ e confirma reencontro de participantes

Reality cresceu em audiência nas últimas semanas e tem dado bons resultados para a emissora

Reprodução/Globo 'BBB 22' ficará mais dias no ar após bons resultados de audiência



A Globo anunciou nesta quinta-feira, 24, que vai estender o “BBB 22” e confirmou que haverá um reencontro dos participantes, assim como aconteceu no ano passado. Essa decisão foi tomada, pois, segundo a emissora carioca, o programa é o mais visto da TV brasileira atualmente e é a atração de maior audiência do Globoplay. Além disso, o site do programa é o mais acessado do Gshow e os programas relacionados ao reality show estão fazendo sucesso no Multishow. Após analisar esses resultados, a Globo decidiu que o “BBB 22” contará com 100 dias de exibição e ficará no ar até dia 26 de abril. A princípio, o programa seria encerrado cinco dias antes, no dia 21. O reencontro dos brothers não só vai acontecer como também já ganhou uma data, o “Dia 101” será exibido em 28 de abril, uma quinta-feira. Com cinco semanas no ar, o “BBB 22”, que teve um começo parado e criticado pelo público, começou a crescer e, atualmente, está alcançando diariamente 32 milhões de espectadores, conforme divulgado pela Globo. Isso representa um crescimento de 57% se comparado com a audiência das semanas anteriores. O dia da semana que mais tem atraído o público é domingo, quando é formado o paredão.