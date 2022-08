Ana Maria Braga demite profissional que exibiu macacos enquanto ela falava de racismo

‘É o tipo de erro imperdoável’, declarou a apresentadora do ‘Mais Você’ após caso gerar repercussão; programa repercutia entrevista de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Reprodução/Globo Ana Maria Braga comunicou que pessoa responsável pelo VT errado foi demitida



A Rede Globo demitiu nesta segunda-feira, 1, a pessoa responsável por colocar imagens de macacos no ar no momento em que a apresentadora Ana Maria Braga comentava no “Mais Você” sobre o crime de racismo sofrido pelos filhos dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em Portugal. O anúncio do desligamento do funcionário foi feito pela própria apresentadora em suas redes sociais. “Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, escreveu Ana Maria no Twitter.

A atração matinal da Globo começou nesta segunda com a comunicadora repercutindo a entrevista que Giovanna e Bruno deram ao “Fantástico” no último domingo, 31, dando detalhes do caso de racismo no qual Títi e Bless foram vítimas. Quando pediu a sua produção para exibir um trecho da entrevista, entrou no ar imagens de macacos. A apresentadora então disse: “Entrou um VT errado, a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou”. O momento não passou despercebido pelos telespectadores e repercutiu nas redes sociais. Antes da demissão do funcionário ser anunciada por Ana Maria, a Jovem Pan entrou em contato com a Globo e a emissora disse que a apresentadora já havia explicado no ar que foi um erro.