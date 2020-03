Globoplay anuncia duas séries sobre Marielle Franco; uma estreia nesta semana

Agência Brasil Vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em março de 2018. O motorista Anderson Gomes também foi atingido pelos disparos e morreu



O Globoplay, serviço de streaming da TV Globo, anunciou duas séries sobre Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro morta a tiros em março de 2018. O motorista do carro, Anderson Pedro Gomes, também morreu.

A série “Marielle – O Documentário” estreia nesta quinta-feira, dia 12 de março, após o BBB 20. A produção estará disponível no streaming no dia seguinte, já com todos os seis episódios disponíveis, que variam entre 40 a 65 minutos.

A série documental será o primeiro projeto do Jornalismo da Globo para o Globoplay, que trará outras tramas do acervo histórico da TV para o formato.

Marielle por Padilha

O segundo projeto do Globoplay sobre Marielle Franco será uma série ficcional dirigida por José Padilha, diretor de “Tropa de Elite”, com previsão de estrear em 2021.

Os roteiristas George Moura (“Onde Nascem os Fortes”) e Antonia Pellegrino (“Tim Maia”) assinam o texto da produção, que se iniciará no segundo semestre deste ano.

Ao G1, Padilha disse que pausou demais projetos internacionais para focar na trama ficcional de Marielle. “É onde está meu coração”, afirmou.

O site também informou que são duas temporadas previstas para a série, a primeira focando na biografia da vereadora que será finalizada com o assassinato dela. A segunda será focada no crime e nas investigações.