Glória Maria acredita que Jade Picon faz personagem: ‘Até a Lady Di sabia cortar cebola’

Jornalista acredita que ‘as pessoas têm um certo fascínio com o rico’ e que a influenciadora pode estar usando isso como uma tática no ‘BBB 22’

Reprodução/Globo Glória Maria bombou nas redes sociais ao comentar sobre o 'BBB 22'



A jornalista Glória Maria deu sua opinião sobre a participação de Jade Picon no “BBB 22” e seus comentários viraram assunto nas redes sociais. A ex-apresentadora do “Fantástico” participou do “Encontro” nesta quinta-feira, 3, e deu alfinetadas na sister que está confinada na casa mais vigiada do Brasil. Fátima Bernardes, apresentadora da atração matinal da Globo, comentou que o público precisa entender o objetivo de cada participante que está confinado no reality e Glória Maria questinou: “Qual o objetivo da Jade, por exemplo?”. Fátima respondeu que acredita que ela quer ganhar o jogo. A jornalista então rebateu: “Ganhar o jogo como? Grana ela tem, pelo menos parece, todo mundo fala isso”. A apresentadora Tati Machado entrou na conversa e explicou que o intuito de Jade é se tornar conhecida pelo grande público. A apresentadora do “Globo Repórter” comentou: “Mas ela não sabe nem que cebola faz chorar”.

Jade virou meme nas redes sociais recentemente ao cortar uma cebola no “BBB 22” e, ao ficar com os olhos cheios de lágrimas, comentar: “O que está acontecendo?”. A artista também já recebeu “aulas” no reality de como varrer a casa e de como lavar roupa. O assunto repercutiu no “Encontro” e Fátima falou: “Acho bem bacana ela perguntar porque acho que finalmente ela está entre pessoas que ela não tem vergonha de dizer: ‘Eu não sei, me ensina? Ninguém na minha casa nunca me ensinou a botar uma roupa para bater’”. Glória Maria voltou a cutucar a influenciadora digital: “Mas será que isso também não é uma personagem? Acho que até a Lady Di, os ricos, ricos, ricos, sabiam lavar louça, cortar cebola, será que não é uma personagem que ela criou? As pessoas têm um certo fascínio com o rico, um certo fascínio com quem não sabe fazer nada”. O comentário da jornalista fez sucesso nas redes sociais e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Glória Maria sempre sensata, desmascarou a Jade em uma tacada só. #BBB22 #RedeBBB #Encontro pic.twitter.com/GmpHQID43i — Samuel Gomes – Criador do Guardei No Armário (@samuelgomes) March 3, 2022

a glória maria comentando bbb no #encontro simplesmente milhões — jube ✨ (@juhbellato) March 3, 2022

glória maria falando com a propriedade de quem conheceu lady di meu sonho ser um terço do que essa mulher é um dia https://t.co/Blhm8L1DD5 — Nalu (@naIubs) March 3, 2022

Kkkkk a glória Maria mandando a letra sobre a jade no #Encontro "as pessoas tem um certo fascínio por ricos" — Duda 🍎 (@Dudhaa_of) March 3, 2022

Gloria Maria sem paciência pra jaderanha passando mal — ราชินีผึ้ง ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏͏ ͏ ͏ ͏ (@hyglows) March 3, 2022