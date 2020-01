Grazi Massafera compartilha crítica de jornalista à novela que ela protagoniza

Grazi Massafera compartilhou nesta segunda-feira (6) uma crítica da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, à novela “Bom Sucesso“, que ela protagoniza na Globo.

Kogut deu nota 0 para uma trama de “Bom Sucesso”. “O vilão plantou drogas no quarto de Marcos [Romulo Estrela]. É o truque mais manjado do Oeste. E Paloma [Grazi] achou que foi traída após cair numa armação, como a Érica [Nanda Costa] de ‘Amor de Mãe'”, escreveu a jornalista.

Em um post no Instagram, Grazi marcou Patrícia Kogut e mandou um emoji de piscadinha. “Primeiramente bom dia!”, escreveu a atriz. Veja abaixo:

Nas redes sociais, fãs especularam que Grazi pode estar insatisfeita com os roteiristas de “Bom Sucesso”. Outros acreditam que ela se confundiu com a crítica, enquanto alguns acham que ela fez o post como forma de deboche.

Veja abaixo a repercussão:

pessoal falando que grazi foi sem ética com r&p pq ela compartilhou o zero bem merecido que a kogut deu no story. me poupem

— juana ala d📚 (@jesuisfabi) January 6, 2020