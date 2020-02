Dev Patel enfrenta gigante em versão sombria de Rei Arthur; veja o trailer

Reprodução/YouTube 'The Green Knight' contará versão alternativa e sombria da lenda do Rei Arthur



Saiu nesta quinta-feira (13) o primeiro trailer de “The Green Knight”, versão alternativa e sombria da lenda do Rei Arthur. No filme, Dev Patel será Sir Gawain, o sobrinho do rei que iniciará uma jornada para combater gigantes.

A prévia pouco revela da história, mas vemos seres fantásticos e uma raposa como companheira do protagonista.

O longa tem direção de David Lowery (“Sombras da Vida”) e o elenco é completado por Alicia Vikander, Joel Edgerton e Sean Harris.

“The Green Light” ainda não ganhou data oficial de lançamento nem previsão de chegar aos cinemas brasileiros.

Veja abaixo o trailer: