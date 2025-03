Guillermo del Toro declara apoio a ‘Ainda Estou Aqui’ na disputa pelo Oscar

Em suas redes sociais, ele compartilhou um artigo do site Slate, onde enfatiza a mensagem anti-autoritária presente na obra e faz comparações com a situação política atual nos Estados Unidos

EFE/ Paul Buck O filme "Ainda Estou Aqui" recebeu indicações em três categorias no Oscar



O cineasta Guillermo del Toro manifestou seu apoio ao longa-metragem brasileiro “Ainda Estou Aqui“, que está na disputa pelo Oscar 2025. Em suas redes sociais, ele compartilhou um artigo do site Slate, onde enfatiza a mensagem anti-autoritária presente na obra e faz comparações com a situação política atual nos Estados Unidos. Del Toro, que já conquistou a estatueta por “A Forma da Água”, espera que o Brasil possa fazer história nesta edição do prêmio.

O filme “Ainda Estou Aqui” recebeu indicações em três categorias no Oscar: melhor filme internacional, melhor atriz, com Fernanda Torres, e melhor filme. A premiação está marcada para este domingo, 2 de março, às 21h, no horário de Brasília. A cerimônia será transmitida ao vivo por canais como Max, TNT e Rede Globo, permitindo que o público brasileiro acompanhe a celebração do cinema.

*Reportagem produzida com auxílio de IA